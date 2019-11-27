Знижки на 37 напрямків з Одеси: до свого 27-річчя МАУ оголосила розпродаж квитків

До свого Дня народження Міжнародна авіалінія України оголосила тиждень святкових знижок.

Про це повідомляється на офіційному сайті МАУ.

Придбати квиток за акційною ціною можна у період з 25 листопада по 2 грудня. Знижки стосуються подорожей у період з 15 січня по 19 березня 2020 року.

За акційною ціною з Одеси можна буде придбати квитки на 37 напрямків серед яких: Київ, Копенгаген, Варшава, Вільнюс, Будапешт, Стамбул, Берлін, Анкара, Вена, Франкфурт, Дюссельдорф, Стокгольм, Афіни, Ларнака, Ізмір, Барселона, Рим, Прага, Мюнхен, Мадрид, Лондон, Брюссель, Венеція, Мілан, Єреван, Тель-Авів, Амстердам, Баку, Тбілісі, Цюрих, Гельсінкі, Женева, Каїр, Тегеран, Нью-Йорк, Торонто, Делі.

Фото: УНІАН

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