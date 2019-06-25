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Новости Одессы и Одесской области

Знаменитую одесскую больницу основательно обновляют

Знаменитую одесскую больницу основательно обновляют

Капремонт и реконструкция ведутся в горклинбольнице №1, известной как Еврейская больница. Здания медучреждения, основанного в 1800 году, признаны памятником градостроительства и архитектуры местного значения.

Сейчас в главном корпусе больницы ведутся реставрация фасада и кровли, а также внутренние работы: новая стяжка пола, подготовка стен, монтаж новой систем внутренней канализации, сообщили в городском департаменте здравоохранения.

Также на территории всей больницы идет капитальный ремонт инженерных сетей и элементов благоустройства.

Предполагается, что после ремонта в здании главного корпуса разместится приемное отделение и реанимационный блок, оснащенные новым медоборудованием. Ранее для больницы уже была закуплена аппаратура на 6 млн. грн., назначение которой — оказание пациентам экстренной медицинской помощи.

Параллельно разрабатывается документация для ремонтных работ в других корпусах больницы.

 

Фото пресс-службы горсовета

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