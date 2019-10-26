Знайшов на сміттєзвалищі: на Одещині чоловік здав до поліції гранатомет

Про це повідомляє Суворовський відділ поліції в Одеській області.

27–річний чоловік повідомив, що зброю він знайшов на сміттєзвалищі в Лиманському районі. Його увагу привернув дивний білий згорток. Він розгорнув його та виявив предмет, схожий на зброю протитанкового ураження.

– Зброю направлено на експертизу. Громадянина, який її добровільно здав, звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч.3 ст. 263 Кримінального кодексу України, – повідомив начальник Суворовського відділу поліції Олександр Остроглядов.

Фото ілюстративне: nevskii-bastion