fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Зірвав ланцюжок і втік: на Одещині неповнолітній хлопець пограбував відпочивальника

Зірвав ланцюжок і втік: на Одещині неповнолітній хлопець пограбував відпочивальника

На одному із пляжів Одеської області 16-річний зловмисник зірвав з шиї чоловіка золотий ланцюжок та втік.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.

Після інциденту 53-річний турист звернувся до поліції.

– За отриманими прикметами співробітники сектору кримінальної поліції та батальйону поліції особливого призначення затримали підозрюваного, –  розповів начальник Білгород-Дністровського відділу поліції В’ячеслав Барба. – Він виявився 16-річним мешканцем Роздільнянського району. Викрадений ланцюжок у хлопця вилучили.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального  кодексу України. Триває слідство.

Фото: kubnews

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить