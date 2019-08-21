Зірвав ланцюжок і втік: на Одещині неповнолітній хлопець пограбував відпочивальника

На одному із пляжів Одеської області 16-річний зловмисник зірвав з шиї чоловіка золотий ланцюжок та втік.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.

Після інциденту 53-річний турист звернувся до поліції.

– За отриманими прикметами співробітники сектору кримінальної поліції та батальйону поліції особливого призначення затримали підозрюваного, – розповів начальник Білгород-Дністровського відділу поліції В’ячеслав Барба. – Він виявився 16-річним мешканцем Роздільнянського району. Викрадений ланцюжок у хлопця вилучили.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Фото: kubnews