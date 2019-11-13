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Новости Одессы и Одесской области

Жизнь за сигарету: одессит жестоко расправился с приемным сыном

Жизнь за сигарету: одессит жестоко расправился с приемным сыном

В доме на Люстдорфской дороге в Одессе на днях разыгралась семейная драма.

35-летний пасынок попросил у отчима закурить. Тот не дал ему сигарету, из-за чего родственники повздорили.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Словесная перепалка переросла в драку. В разгар спора 51-летний мужчина схватил нож и ударил им приемного сына.

На крики прибежала мать пострадавшего и вызвала скорую. Но спасти одессита не удалось, он от удара скончался на месте.

По факту происшествия открыли уголовное дело. За умышленное убийство обидчику грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Фото: menslife.com

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