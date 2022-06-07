Жизнь продолжается: в Одессе родились 4 двойни за неделю

Анекдот дня: что стоит на огороде Рабиновича? Утро доброе, одесситы! Рабочая неделя в самом разгаре, а чтобы она прошла продуктивно, надо быть настроенным позитивно. Итак, делаем свое дело, держим кулачки за наших защитников и верим: все будет Украина!

А для зарядки хорошего настроения «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Патриотические котики Одессы: на Слободке появился мурал в честь доноров (фото) В Одессе появился очередной «кошачий» мурал. На этот раз наши котики-патриоты решили обратить внимание горожан на то, как важно быть донором, особенно в наше непростое время, когда кровь очень часто нужна нашим бойцам. ПОДРОБНЕЕ