Жизнь продолжается: в Одессе родились 4 двойни за неделю

На минувшей неделе в городских роддомах Одессы появился на свет 121 маленький украинец – это на 18 новорожденных больше, чем неделей ранее.
Как отмечает пресс-служба горсовета, прошлая неделя выдалась богатой на близнецов – население Одессы пополнили целых четыре двойни.
Количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные девочки – на свет появились 64 маленьких одесситки и 57 юных одесситов.
Наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидел свет 31 младенец.
Все городские роддома Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится в рабочих местах.
Жизнь продолжается!