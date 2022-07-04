Жизнь продолжается: сколько маленьких одесситов появилось на свет за неделю

Еще совсем недавно понятие «дети войны» было для нас статусом весьма пожилых людей, переживших Вторую мировую в раннем детстве. Для заслуженного педагога Украины Тамары Васильевны Карнаушенко война в ее детских воспоминаниях – захватчики в черной форме, на черных мотоциклах въезжающие в ее родное село. А сегодня детьми войны стала наша детвора.

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