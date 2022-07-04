Жизнь продолжается: сколько маленьких одесситов появилось на свет за неделю

На прошлой неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 128 маленьких украинцев, что на четыре ребенка больше, чем неделей ранее.
По данным одесского горздрава, количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные девочки – на свет появились 65 маленьких одесситок и 63 юных одессита.
Больше родов на прошлой неделе приняли медики городского роддома №7 – здесь увидели свет 37 малышей.
«Все городские роддома Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится в рабочих местах. Жизнь продолжается!»,
– отмечают в горздраве.