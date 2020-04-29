Жительница Одесской области заявила в полицию на салон красоты, где ее обслужили в карантин

В Измаиле женщина обратилась к мастеру, попросив, чтобы ей сделали прическу и маникюр.

Затем она пришла в салон, где ей сделали все, что она хотела.

А сразу после визита в парикмахерскую измаильчанка отправилась в полицию, рассказав там об обслужившем ее салоне. Материалы передали в суд.

Об этом со ссылкой на постановление Измаильского горрайонного суда сообщает УНИАН.

Материалы, поступившие в суд, свидетельствовали о правонарушении сотрудницы салона в карантин. Так, клиентка рассказала о предоставленных ей услугах и прикрепила к делу фотографии работающего салона.

В суде мастер отметила, что обслуживала только “своих” – то есть сотрудников салона. Она признала вину лишь отчасти.

В свою очередь, клиентка уточнила в заявлении, что работает барменом.

Таким образом, в постановлении суда отмечается, что салоном был нарушен карантинный режим. Сотруднице салона выписали штраф на сумму 17 тыс. грн, а также 420 грн. судебного сбора.

Фото: LIGA.net

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