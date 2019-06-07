fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Жительница Одесской области утопила своего новорожденного ребенка

Жительница Одесской области утопила своего новорожденного ребенка

ЧП случилось в Балтском районе. Женщина скрывала от всех свою беременность.

Ребенка она родила тайно, а потом выбросила его в дворовом туалете. Но после родов 42-летней роженице понадобилась медицинская помощь, от которой она упорно отказывалась. Женщина говорила, что у нее просто случился выкидыш.

Тогда соседи и вызвали полицию. Роженица продолжала отказываться от факта утопления сына, даже когда в выгребной яме нашли тело ребенка. В результате принудительного медосмотра и заключения судмедэксперта, правоохранители установили, что смерть ребенка наступила в результате удушения.

После этих свидетельств, женщина призналась, что просто не хотела воспитывать этого ребенка. Двое старших детей находятся в приемных семьях.

Роженице предъявили подозрение в убийстве новорожденного младенца. Санкции ст. 117 Уголовного кодекса Украины предусматривают до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Женщине избрана мера пресечения – домашний арест.

Фото: скрин с видео

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить