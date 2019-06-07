Жительница Одесской области утопила своего новорожденного ребенка

ЧП случилось в Балтском районе. Женщина скрывала от всех свою беременность.

Ребенка она родила тайно, а потом выбросила его в дворовом туалете. Но после родов 42-летней роженице понадобилась медицинская помощь, от которой она упорно отказывалась. Женщина говорила, что у нее просто случился выкидыш.

Тогда соседи и вызвали полицию. Роженица продолжала отказываться от факта утопления сына, даже когда в выгребной яме нашли тело ребенка. В результате принудительного медосмотра и заключения судмедэксперта, правоохранители установили, что смерть ребенка наступила в результате удушения.

После этих свидетельств, женщина призналась, что просто не хотела воспитывать этого ребенка. Двое старших детей находятся в приемных семьях.

Роженице предъявили подозрение в убийстве новорожденного младенца. Санкции ст. 117 Уголовного кодекса Украины предусматривают до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Женщине избрана мера пресечения – домашний арест.

Фото: скрин с видео