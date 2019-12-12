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Новости Одессы и Одесской области

Жительница Одесской области три года опустошала казну банка, в котором работала

Жительница Одесской области три года опустошала казну банка, в котором работала

В городе Подольск правоохранители задержали предприимчивую сотрудницу местного банка.

Женщина, трудясь в финучреждении, на протяжении трех лет обворовывала его.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Так, работница банка, имея доступ к транзитным счетам, украла 185 тысяч гривен в течение 2016/17 годов.

После этого она уволилась, а через некоторое время вновь объявилась. Поняв, что преступную схему не раскрыли, мошенница устроилась в банк повторно и продолжила воровать.

В 2018 году она смогла перевести на свой счет 132 тысячи гривен банковских средств. Таким образом, за три года женщина незаконно разжилась на работе на 300 тысяч гривен.

Нарушительнице уже объявили о подозрении. Возбуждено уголовное дело. Любительнице легкой наживы грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: ГУНП в Одесской области

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