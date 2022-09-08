Жительница Измаила агитировала за россию и передавала туда данные

Жительница Одесской области распространяла в социальных сетях публичные призывы к поддержке российских захватчиков и отправляла данные об инфраструктуре и перемещениях грузов.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Женщину разоблачили и задержали.

После начала полномасштабного военного вторжения войск российской федерации в Украину агитаторша начала систематически распространять в сети Интернет материалы российской пропаганды.

Также установлено, что женщина поддерживает тесные связи с родственниками из россии. В личной переписке через один из мессенджеров злоумышленница передавала данные относительно объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, среди которых порты Измаильского района. Также она сообщала о перемещении гуманитарных и сельскохозяйственных грузов.

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