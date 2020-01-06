Жителю Одесской области грозит срок за распространение детского порно

31-летнего злоумышленника из города Балта подозревают в размещении в сети откровенных фото и видео с детьми.

Так, по данным суда, мужчина использовал смартфон, чтобы отправить ссылки с записями на виртуальное хранилище.

Он с марта по май 2019 года разместил 45 видео и фото на облачном сервере. При этом подозреваемый давал досутп к серверу пользователям тематического форума.

За распространение детской порнографии мужчине грозит до 12 лет ьюрьмы. До суда ему избрали временную меру пресечения, отправив под домашний арест.

Фото: gtrk.tv

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