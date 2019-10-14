Жителям двух одесских улиц отключили воду

В филиале “Инфоксводоканала” возникла необходимость провести ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим без воды остались одесситы, живущие по следующим адресам:

улица Никитина, 73 – 105;

все дома в 3-м Известковом переулке.

В “Инфоксводоканале” попросили отснестись с пониманием к временным неудобствам. Там также пообещали завершить ремонт до 15.00, после чего включить воду одесситам. При этом время возобновления подачи воды может корректироваться.

Фото: img.1kr.ua