Жителя города под Одессой обвиняют в изнасиловании беременной девушки

Также установлено, что у него есть неотбытый срок за совершение подобного преступления.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По данным правоохранителей, в июне 26-летний житель города Южного ударил по лицу и изнасиловал беременную девушку из Николаева. Через несколько часов подозреваемый был задержан.
Мужчине также вменяют неотбытый срок за совершение аналогичного преступления.
Прокуроры Коминтерновской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Южненского отделения полиции (ч. 2 ст. 152 КК Украины).
Фото: 24tv.ua
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