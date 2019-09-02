Жителя города под Одессой обвиняют в изнасиловании беременной девушки

Также установлено, что у него есть неотбытый срок за совершение подобного преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным правоохранителей, в июне 26-летний житель города Южного ударил по лицу и изнасиловал беременную девушку из Николаева. Через несколько часов подозреваемый был задержан.

Мужчине также вменяют неотбытый срок за совершение аналогичного преступления.

Прокуроры Коминтерновской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Южненского отделения полиции (ч. 2 ст. 152 КК Украины).

Фото: 24tv.ua