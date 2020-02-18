fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Жителі Одеси стали частіше користуватися міським електротранспортом

Жителі Одеси стали частіше користуватися міським електротранспортом

Впродовж 2019 року одесити частіше їздили на трамваях і тролейбусах.

Про це повідомляє Перший міський, з посиланням на директора департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Олександр Ілько.

За його словами, у 2019 році кількість пасажирів трамваїв та тролейбусів збільшилася на 11%, а це близько 25 мільйонів поїздок. Позитивну статистику чиновник пов’язує з оновленням транспортного парку та дешевшою вартістю проїзду, ніж в маршрутках.

– Більше одеситів стали використовувати проїзні квитки, загальна сума від продажу становить 14 мільйонів гривень – це на 81% більше, ніж за аналогічний період 2018 року, – розповів Олександр Ілько.

За два роки місто набуло півсотні нових тролейбусів і в майстернях «ОГЕТ» зібрало кілька трамваїв Odissey і Odissey Max.

Фото: Пассажирский транспорт

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить