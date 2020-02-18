Жителі Одеси стали частіше користуватися міським електротранспортом

Впродовж 2019 року одесити частіше їздили на трамваях і тролейбусах.

Про це повідомляє Перший міський, з посиланням на директора департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Олександр Ілько.

За його словами, у 2019 році кількість пасажирів трамваїв та тролейбусів збільшилася на 11%, а це близько 25 мільйонів поїздок. Позитивну статистику чиновник пов’язує з оновленням транспортного парку та дешевшою вартістю проїзду, ніж в маршрутках.

– Більше одеситів стали використовувати проїзні квитки, загальна сума від продажу становить 14 мільйонів гривень – це на 81% більше, ніж за аналогічний період 2018 року, – розповів Олександр Ілько.

За два роки місто набуло півсотні нових тролейбусів і в майстернях «ОГЕТ» зібрало кілька трамваїв Odissey і Odissey Max.

Фото: Пассажирский транспорт

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