Жителі Одеси стали частіше користуватися міським електротранспортом

Впродовж 2019 року одесити частіше їздили на трамваях і тролейбусах.
Про це повідомляє Перший міський, з посиланням на директора департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Олександр Ілько.
За його словами, у 2019 році кількість пасажирів трамваїв та тролейбусів збільшилася на 11%, а це близько 25 мільйонів поїздок. Позитивну статистику чиновник пов’язує з оновленням транспортного парку та дешевшою вартістю проїзду, ніж в маршрутках.
– Більше одеситів стали використовувати проїзні квитки, загальна сума від продажу становить 14 мільйонів гривень – це на 81% більше, ніж за аналогічний період 2018 року, – розповів Олександр Ілько.
За два роки місто набуло півсотні нових тролейбусів і в майстернях «ОГЕТ» зібрало кілька трамваїв Odissey і Odissey Max.
Фото: Пассажирский транспорт
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!