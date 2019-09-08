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Новости Одессы и Одесской области

Жители города на юге Одесской области на два дня останутся без проточной воды

Жители города на юге Одесской области на два дня останутся без проточной воды

Так, уже завтра, 9 сентября, начнут промывать водопроводные сети в Болграде. Работы, скорее всего, растянутся на двое суток. В этот период будет нельзя пить воду из-под крана или использовать ее для готовки.

Об этом сообщают в местном “Горводоканале”, передает bessarabiainform.com.

Как мы уже писали ранее, Болградский район из-за зараженного источника водоснабжения оказался на пороге эпидемии. Так, в местном озере Ялпуг, из которого вода поступает в краны, нашли паразитов и ротавирусы.

В связи с этим с понедельника коммунальщики займутся промывкой сетей и обработают их хлором.

Бюветы, расположенные в городе, тоже будут дезинфицировать. Их закроют на два дня – 9 и 10 сентября.

В водоканале просят жителей Болграда заблаговременно запастись питьевой водой.

Фото: izbirkom.org.ua

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