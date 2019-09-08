Жители города на юге Одесской области на два дня останутся без проточной воды

Так, уже завтра, 9 сентября, начнут промывать водопроводные сети в Болграде. Работы, скорее всего, растянутся на двое суток. В этот период будет нельзя пить воду из-под крана или использовать ее для готовки.

Об этом сообщают в местном “Горводоканале”, передает bessarabiainform.com.

Как мы уже писали ранее, Болградский район из-за зараженного источника водоснабжения оказался на пороге эпидемии. Так, в местном озере Ялпуг, из которого вода поступает в краны, нашли паразитов и ротавирусы.

В связи с этим с понедельника коммунальщики займутся промывкой сетей и обработают их хлором.

Бюветы, расположенные в городе, тоже будут дезинфицировать. Их закроют на два дня – 9 и 10 сентября.

В водоканале просят жителей Болграда заблаговременно запастись питьевой водой.

Фото: izbirkom.org.ua