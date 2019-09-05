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Новости Одессы и Одесской области

Под угрозой эпидемии: на Одесчине заражен единственный источник водоснабжения

Под угрозой эпидемии: на Одесчине заражен единственный источник водоснабжения

Министерство здравоохранения проверило совместно с Госпродпотребслужбой озеро Ялпуг, расположенное в Болградском районе. Проверка показала: водоем кишит ротавирусами, кишечными амебами и паразитами, вызывающими инфекционные заболевания.

Об этом сообщили в местной райадминистрации, пишет БессарабияINFORM.

На время местному населению запретят купаться в водоеме.

Ситуацию усугубляет то, что зараженное озеро — единственный источник, из которого вода попадает в дома местных жителей. И если ничего не предпринять, району грозит серьезная эпидемия.

В связи с этим в Болграде намерены продезинфецировать все общественные источники на этапе до того, как вода попадет в систему водоснабжения. В селах района сооружения и сети промоют и обработают специальными противобактериологическими средствами.

Хуже всего ситуация в селе Оксамитное. Там вода напрямую попадает в краны населения — без очистки и обеззараживания. Селянам придется на некоторое время остаться без воды. Власти уже постановили отключить ее до тех пор, как решат проблему с источником питьевого водоснабжения.

На этот период в сельсовете организуют подвоз воды в учебные учреждения и детсады. Местным властям поручили заключить договора на поставку воды для населения с нецентрализованными пунктами водоснабжения. От них потребуют санитарные паспорта. Также в населенном пункте обещают построить пункты разлива очищенной воды. Такие же точки планируют обустроить в селе Тополиное.

Фото: ua.igotoworld.com

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