Жители центра Одессы остались без тепла на сутки из-за аварии на теплотрассе

В Одессе временно ограничили теплоснабжения десятков домов в центре города из-за аварии на теплотрассе.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы».
Так, с 17:00 9 февраля до 17:00 часов 10 февраля из-за ремонтных работ без отоплениЯ останутся:
Жилые дома:
- ул. Троицкая, 49/51, 56, 54, 52, 60, 45, 47;
- ул. Преображенская, 44, 64, 62, 50, 52, 60;
- ул. Бунина 35, 41, 37;
- ул. Еврейская 54, 55, 56;
- ул. Жуковского 40, 39, 42, 47;
- пр. Нечипуренко, 9, 11,13,14,15, 5;
- пр. Александровский, 4, 6;
- ул. Успенская, 60.
Детские сады:
- ул. Танкерная, 5а (№173);
- ул. Танкерная, 2 (№84);
- ул. Героев Пограничников, 4 (№272).
Медицинские учреждения:
- ул. Судостроительная, 1 (больница водников).
Фото: KP.ua