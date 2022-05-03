Житель Раздельной продавал несуществующие амуницию и топливо

В Одесской области полицейские разоблачили 23-летнего жителя Раздельной в мошенничестве с продажей горючего и военного снаряжения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Одесской области.

Так, от действий молодого мужчины пострадала его 32-летняя землячка – женщина хотела приобрести дизтопливо, за которое перечислила правонарушителю пять тысяч гривен. В конце концов потерпевшая поняла, что попала в руки мошенника, и обратилась в полицию.

Злоумышленника установили оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области и передали его следователям территориального подразделения полиции.

Под процессуальным руководством окружной прокуратуры правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в мошенничестве, предусмотренном частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полицейские устанавливают, кого еще обманывал молодой человек. За совершенное ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Фото и видео ГУ Нацполиции Украины в Одесской области