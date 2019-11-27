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Новости Одессы и Одесской области

Житель Одесской области зарезал брата, чтобы не мешал смотреть телевизор (видео)

Житель Одесской области зарезал брата, чтобы не мешал смотреть телевизор (видео)

Инцидент произошел в Арцизском районе.

Там семья собралась за столом и что-то отмечала. В разгар веселья между 46-летним и 41-летним родными братьями завязалась словесная перебранка.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Старший брат попросил переключить канал, а младший не захотел ему уступить. В итоге за пульт между родственниками разгорелась настоящая война.

В итоге 46-летний мужчина так разозлился, что схватил со стола кухонный нож и ударил им брата. Удар пришелся в сердце, в результате 41-летний житель Одесской области сразу скончался.

По факту проишествия открыли уголовное производство. Подозреваемого задержали в порядке статьи об умышленном убийстве. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Фото: bobr.by

Видео: ГУНП в Одесской области

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