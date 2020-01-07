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Новости Одессы и Одесской области

Житель Одесской области пришел поздравить соседку и убил ее

Житель Одесской области пришел поздравить соседку и убил ее

Инцидент произошел в Любашевском районе.

Об этом сообщает облГУНП.

Там 21-летний местный житель решил поздравить с новогодними праздниками его 44-летнюю соседку.

Пришел к женщине домой, стал стучать-звонить. Соседка долго не открывала, чем очень разозлила парня. А когда, наконец, появилась на пороге, тот уже был вне себя от ярости.

Он вбежал на кухню, схватил нож со стола и засадил его женщине в живот. От полученных травм и шока потерпевшая скончалась в больнице.

Врачи вызвали полицию. Ктогда подозреваемого задержали, он не стал отрицать свою вину, а рассказал следователям все, как было. На месте обнаружили доказательства преступления.

За содеянное подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: knifehacker.ru

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