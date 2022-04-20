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Житель Одесской области попался на краже гуманитарной помощи

Житель Одесской области попался на краже гуманитарной помощи

Житель Болградского района Одесской области был задержан при попытке украсть гуманитарную помощь для переселенцев в одной из местных администраций.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 49-летний мужчина, который работал охранником в администрации, вынес мешок с одеждой из помещения, где хранилась собранная волонтерами гуманитарная помощь.

Его с чужими вещами остановили на улице полицейские и добровольцы территориальной обороны, патрулировавшие город во время комендантского часа. Мужчина рассказал, что планировал оставить одежду себе.

Полицейские изъяли украденный мешок и после проведения необходимых следственных действий его вернут администрации.

За воровство, совершенное в условиях военного положения, мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напоминаем: решением Верховной Рады Украины ужесточена уголовная ответственность за имущественные преступления, совершенные в условиях военного положения.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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