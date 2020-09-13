Новости Одессы и Одесской области

Житель Одесской области готовил диверсию в Ровно

Житель Одесской области готовил диверсию в Ровно

В Ровно поймали жителя Одесской области, который готовил крупную диверсию. Он собирался взорвать водозабор, что оставило бы без водоснабжения половину жителей Ровно и некоторых районов Ровенской области. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Диверсанта поймали 12 сентября. Операцию проводила прокуратура и СБУ, сообщили в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что в мае 2020 года этот мужчина сам предложил свои услуги ФСБУ России. По заданию российской спецслужбы он также собирал информацию об одном из военных объектов в Одесской области. Предлагал и убивать участников ООС.

Диверсанта могут отправить в колонию на срок до 15 лет.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить