Житель Одесской области готовил диверсию в Ровно

В Ровно поймали жителя Одесской области, который готовил крупную диверсию. Он собирался взорвать водозабор, что оставило бы без водоснабжения половину жителей Ровно и некоторых районов Ровенской области.

Диверсанта поймали 12 сентября. Операцию проводила прокуратура и СБУ, сообщили в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что в мае 2020 года этот мужчина сам предложил свои услуги ФСБУ России. По заданию российской спецслужбы он также собирал информацию об одном из военных объектов в Одесской области. Предлагал и убивать участников ООС.

Диверсанта могут отправить в колонию на срок до 15 лет.