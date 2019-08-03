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Новости Одессы и Одесской области

Житель Одеси напідпитку кинув гранату з дев’ятого поверху

Житель Одеси напідпитку кинув гранату з дев’ятого поверху

Завдяки щасливому випадку, вибух не відбувся і ніхто не постраждав.

Подія трапилася у дворі багатоповерхівки на проспекті  Небесної  Сотні, повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.

Отримавши повідомлення про те, що місцевий житель з вікна будинку кинув гранату, слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце.

Під час огляду місця події вилучено металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, та запал. Поліцією встановлено особу, причетну до вказаного правопорушення.

Вияснилось, що 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки з хуліганських спонукань із вікна квартири на дев’ятому поверсі кинув вказаний предмет. Завдяки щасливому випадку, вибух не відбувся і ніхто не постраждав.

В ході огляду оселі чоловіка поліцією вилучено ще декілька предметів, схожих на гранати.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Триває слідство.

Фото:  Нацполіція

 

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