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Житель Одесчины успешно дебютировал на «Голосе країни» и покорил 3-х судей «Чорнобривцами» (видео)

Житель Одесчины успешно дебютировал на «Голосе країни» и покорил 3-х судей «Чорнобривцами» (видео)

Житель Одесской области, уроженец села Кирнички Измаильского района Сергей Нейчев успешно дебютировал на главном вокальном шоу страны «Голос країни».

На своем первом выступлении (этап конкурса «выбор вслепую») певец из Бессарабии добился, что к нему повернулись сразу три «звездных» тренера программы – Надежда Дорофеева, Монатик и Олег Винник.

Сергей выступил на сцене с известной украинской песней «Чорнобривці». Свое выступление он посвятил памяти руководителя вокального ансамбля «Възраждане» Дома культуры села Кирнички Ивана Каражекова, у которого с детства обучался песенному мастерству.

Из трех тренеров Сергей выбрал команду Олега Винника. А тот признался, что вначале принял вокал измаильчанина за женский, и был поражен, увидев перед собой мужчину.

Сергей Нейчев учится на четвертом курсе факультета музыкального и изобразительного искусств Измаильского государственного гуманитарного университета. Является руководителем аматорского коллектива «Креатив» при коммунальном учреждении «Областной центр национальных культур». Ранее неоднократно побеждал на конкурсах Болгарии и Украины.

Фото: gorod24.info

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