Житель Одесчины успешно дебютировал на «Голосе країни» и покорил 3-х судей «Чорнобривцами» (видео)

На своем первом выступлении (этап конкурса «выбор вслепую») певец из Бессарабии добился, что к нему повернулись сразу три «звездных» тренера программы – Надежда Дорофеева, Монатик и Олег Винник.

Сергей выступил на сцене с известной украинской песней «Чорнобривці». Свое выступление он посвятил памяти руководителя вокального ансамбля «Възраждане» Дома культуры села Кирнички Ивана Каражекова, у которого с детства обучался песенному мастерству.

Из трех тренеров Сергей выбрал команду Олега Винника. А тот признался, что вначале принял вокал измаильчанина за женский, и был поражен, увидев перед собой мужчину.

Сергей Нейчев учится на четвертом курсе факультета музыкального и изобразительного искусств Измаильского государственного гуманитарного университета. Является руководителем аматорского коллектива «Креатив» при коммунальном учреждении «Областной центр национальных культур». Ранее неоднократно побеждал на конкурсах Болгарии и Украины.

Фото: gorod24.info