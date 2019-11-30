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Жінку, яка на Одещині живцем закопала власну новонароджену дитину, на три роки позбавили волі

Жінку, яка на Одещині живцем закопала власну новонароджену дитину, на три роки позбавили волі

Три роки позбавлення волі із випробувальним терміном два роки – таке покарання призначив суд 24-річній мешканці Балтського району.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Трагічна подія сталася в лютому в селі Липецьке Подільського району. Народивши здорову дитину, жінка  вчинила  дії, внаслідок яких дівчинка задихнулася. Намагаючись приховати сліди злочину, мати закопала тіло за господарчими будівлями.

Поліцейські викрили правопорушницю. Її дії були  кваліфіковані за ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. На період досудового слідства жінці був обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

До суду було скеровано обвинувальний акт та угоду про примирення між потерпілим (батьком дитини) та підозрюваною. Суд, переконавшись, що сторони добровільно заключили угоду, затвердив її та призначив узгоджений вид покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки. Крім того, жінка повинна регулярно відмічатися в органах пробації та не залишати місце мешкання без відповідного дозволу.

Фото: UA.NEWS

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