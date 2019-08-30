Жінка з Одещини залишила трьох дітей на свекруху та втекла жити у іншу область

Мати трьох дітей, старшому з яких 6 років, жила на Черкащині та не збиралася повертатися за дітьми.
Про це повідомляє Любашівський відділ поліції в Одеській області.
На початку липня про зникнення 25-річної невістки до поліції повідомила її свекруха. Горе-мати попросила родичку приглянути за трьома малими дітьми, старшому з яких шість років, а сама поїхала геть.
Поліцейські встановили місцезнаходження жінки та доставили її додому. Виявилось, правопорушниця жила спочатку в Києві, потім у Черкаській області і повертатися не збиралась.
За невиконання обов’язків по вихованню дітей поліцейські притягнули жінку до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. Суд наклав на неї стягнення у вигляді 1800 гривень штрафу. Наразі поліцейські винесли клопотання до служби у справах дітей про позбавлення жінки батьківських прав.
Фото: razvivalka.com
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