fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Жінка з Одещини залишила трьох дітей на свекруху та втекла жити у іншу область

Жінка з Одещини залишила трьох дітей на свекруху та втекла жити у іншу область

Мати трьох дітей, старшому з яких 6 років, жила на Черкащині та не збиралася повертатися за дітьми.

Про це повідомляє Любашівський відділ поліції в Одеській області.

На початку липня про зникнення 25-річної невістки до поліції повідомила її свекруха. Горе-мати попросила родичку приглянути за трьома малими дітьми, старшому з яких шість років, а сама поїхала геть.

Поліцейські встановили місцезнаходження жінки та доставили її додому. Виявилось, правопорушниця жила спочатку в Києві, потім у Черкаській області і повертатися не збиралась.

За невиконання обов’язків по вихованню дітей поліцейські притягнули жінку до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. Суд наклав на неї стягнення у вигляді 1800 гривень штрафу. Наразі поліцейські винесли клопотання до служби у справах дітей про позбавлення жінки батьківських прав.

Фото: razvivalka.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить