Жилые кварталы Николаева обстреляли ракетами: есть убитые и раненые

Соседний с Одессой город продолжает страдать от варварских обстрелов рашистов. Сегодня Корабельный район Николаева обстреляли ракетами с кассетными боеприпасами.

Об обстреле сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Российские агрессоры снова применили кассетные осколочные боеприпасы. В каждой ракете сотни таких кассет, а каждая кассета разлетается на сотни осколков. Ни о какой высокой точности, о которой заявляют рашисты, тут и речи не идет. Единственное назначение такого вида оружия – убить и ранить как можно больше людей.

Своей цель оккупанты выбрали обычный спальный район города, в котором нет ни военных целей, ни объектов критической инфраструктуры.

Точное число жертв пока неизвестно. Среди убитых и пострадавших обычные николаевцы: уличные торговцы, пассажиры, ждавшие транспорт на остановке, прохожие.