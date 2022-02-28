Жилые кварталы Харькова обстреляли из градов: десятки погибших

В Харькова массовая гибель мирных жителей. Российские оккупанты обстреляли город из градов. Сообщается о десятках погибших и сотнях раненых.
Об этом военном преступлении российских агрессоров первым сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
По словам Геращенко, после обстрела – десятки погибших и сотни раненых, кареты скорой едут к месту трагедии.
Оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной артиллерии, сообщил Геращенко. Последствия обстрелов советник министра опубликовал на своей странице в Телеграмме.
На улице Клочковской в результате обстрела дотла сгорел автомобиль. Все, кто в нем находился, погибли.
Советник министра внутренних дел опубликовал и другие видео, свидетельствующие об обстреле жилых кварталов Харькова.
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