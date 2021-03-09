Женский день: одесситки устроили забег в цветах по Трассе здоровья (фото)

В понедельник, 8 марта, в Одессе прошел праздничный забег на Трассе здоровья. В честь праздника участницы мероприятия украсили себя цветами.

Женщины пробежали 8 километров, а большинство прошли скандинавской ходьбой. Самой младшей участнице забега было 10 лет, а самой старшей – за 60, сообщает Телеграм-канал «УСИ».

В забеге принимали участие и мужчины, правда, они бежали лишь четыре километра. Однако, по задумке организаторов, у них была особая миссия – вручить на финише всем участницам красные розы.

Впервые праздничный забег прошел в Одессе год назад, теперь это – традиция.

Как сообщалось ранее, накануне в Одессе состоялся женский автопробег «Одесса Мама».

Фото: Телеграм-канал УСИ