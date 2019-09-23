“Железный занавес”: флот РФ намерен блокировать Одессу в Черном море?

В Украине возникла необходимость создать совместно с НАТО зону безопасности с использованием морских и наземных систем. Это связано с угрозой блокирования Одессы российским флотом.

Об этом рассказал экс-командующий сухопутными силами США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью газете “Сегодня”.

По его словам, РФ пытается создать “железный занавес” на Черном море – с Румынией, Турцией, Болгарией с одной стороны и Грузией, Молдовой, Украиной с другой. Это, по мнению бывшего командующего, хотят сделать для того, чтобы РФ могла применять силу к странам, не входящим в состав НАТО.

Ввиду этих событий Ходжес подчеркнул, что НАТО нужно наращивать свои силы в Черноморском регионе. Это, по его мнению, обеспечит свободу судоходству и обезопасит государства, в том числе Украину.

Американский генерал опасается, что ситуация в Крыму может повториться в Одессе.

– Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники обеспокоены, – рассказал экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес. – По мере того, как Украина продолжает модернизироваться, развивает программу оборонных реформ, вам следует подумать и о беспилотных системах. Как дроны – только в воде. Есть надводные и подводные беспилотники, которые помогут с разведкой, а также смогут отслеживать подлодки и корабли. Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого. Особенно это касается обмена данными разведки с Румынией, Грузией и США.

Фото: kor.ill.in.ua