fbpx

Новости Одессы и Одесской области

“Железный занавес”: флот РФ намерен блокировать Одессу в Черном море?

“Железный занавес”: флот РФ намерен блокировать Одессу в Черном море?

В Украине возникла необходимость создать совместно с НАТО зону безопасности с использованием морских и наземных систем. Это связано с угрозой блокирования Одессы российским флотом.

Об этом рассказал экс-командующий сухопутными силами США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью газете “Сегодня”.

По его словам, РФ пытается создать “железный занавес” на Черном море – с Румынией, Турцией, Болгарией с одной стороны и Грузией, Молдовой, Украиной с другой. Это, по мнению бывшего командующего, хотят сделать для того, чтобы РФ могла применять силу к странам, не входящим в состав НАТО.

Ввиду этих событий Ходжес подчеркнул, что НАТО нужно наращивать свои силы в Черноморском регионе. Это, по его мнению, обеспечит свободу судоходству и обезопасит государства, в том числе Украину.

Американский генерал опасается, что ситуация в Крыму может повториться в Одессе.

– Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники обеспокоены, – рассказал экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес. – По мере того, как Украина продолжает модернизироваться, развивает программу оборонных реформ, вам следует подумать и о беспилотных системах. Как дроны – только в воде. Есть надводные и подводные беспилотники, которые помогут с разведкой, а также смогут отслеживать подлодки и корабли. Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого. Особенно это касается обмена данными разведки с Румынией, Грузией и США.

Фото: kor.ill.in.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить