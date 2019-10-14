Желающим убрать свалку в элитном пригороде Одессы заплатят полтора миллиона гривен

Сельские власти уже объявили тендер – ищут подрядчика.

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок Prozorro.

Горы мусора в элитном пригороде скапливаются у заполненных контейнеров, а местами даже среди улицы. Более того, стихийная свалка образовалась на приморских склонах, где оставляет отходы местный народ.

В целом уже скопилось пять тысяч кубометров мусора. Его должна будет вывезти компания, которая победит в тендере. За это подрядчику обещают заплатить полтора миллиона гривен. Но при одном условии – тот обязан очистить территорию не позже 20 декабря.

Фото: prozorro.gov.ua, dumskaya.net