Ждут в Одессе: Америка подарила Украине два патрульных катера

Западные коллеги отправили нам суда в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Два патрульных катера из Америки класса Island в начале октября вышли из порта Балтимор.

К нам их доставят на борту сухогруза Ocean Freedom.

В порту Одессы презент из США ожидают со дня на день, в 20-х числах октября. Где-то в ноябре их введут в состав Военно-морских сил Украины.

Катерам уже успели присвоить названия “Старобельск” и “Славянск”. Они оснащены радио-локационной станцией, досмотровой лодкой и штатным оружием – артиллерийскими установками Bushmaster Mark 38 Mod 0.

Фото: Украинский милитарный портал