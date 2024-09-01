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Ждать ли сильные магнитные бури в сентябре и будет ли активным Солнце сегодня

Ждать ли сильные магнитные бури в сентябре и будет ли активным Солнце сегодня

По данным специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 1 сентября 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается – возможны лишь «отдельные возмущенные периоды».

Такой прогноз подтверждают и ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США: по их информации, существенных магнитных бурь на Земле в воскресенье, 1 сентября, не будет.

Магнитные бури: ближайший прогноз на сентябрь 2024

По предварительным прогнозам, в этом месяце нас ждет несколько магнитных бурь разной интенсивности и продолжительности.

Пик повышенной солнечной активности прогнозируют с 10 по 12 сентября. Ожидается, что сила бури 10 числа достигнет 4 баллов, затем постепенно повысится до 6 баллов.

Последняя в сентябре геомагнитная буря наступит с 25 по 28 сентября. Она будет продолжительной, но слабой – лишь в самый последний день её мощность поднимется до 5 баллов

По другим данным, магнитная буря 26 сентября может оказаться достаточно мощной. Не исключено, что этот день может быть самым тяжелым в сентябре, и даже те, кто обычно не испытывает влияния магнитных бурь, могут заметить изменения в самочувствии.

Как влияют на людей магнитные бури

Среди распространенных симптомов во время магнитных бурь можно выделить:

  • головные боли, головокружение;
  • повышенную усталость;
  • нарушения сна;
  • раздражительность и перепады настроения.

В дни магнитных бурь может повышаться артериальное давление, наблюдаться обострение хронических заболеваний, а также снижаться работоспособность и концентрация внимания.

Как защититься от магнитных бурь

  • Правильно питайтесь. Сбалансированный рацион, богатый витаминами и минералами, укрепляет иммунитет и помогает организму справляться с негативными воздействиями.
  • Пейте больше воды. Поддержка водного баланса в организме помогает лучше переносить стрессовые факторы, в частности, магнитные бури.
  • Избегайте стресса. Попытайтесь минимизировать стрессовые ситуации, чтобы не усиливать влияние магнитных колебаний.
  • Применяйте методы релаксации, такие как медитация или дыхательные упражнения.
  • Достаточный сон помогает организму восстанавливаться и переносить внешние воздействия.
  • Избегайте тяжелых физических нагрузок. В дни возможных магнитных бурь лучше воздержаться от интенсивных тренировок и физических нагрузок – это поможет избежать дополнительного стресса на организм.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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