Ждать ли сильные магнитные бури в сентябре и будет ли активным Солнце сегодня

Такой прогноз подтверждают и ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США: по их информации, существенных магнитных бурь на Земле в воскресенье, 1 сентября, не будет.

Магнитные бури: ближайший прогноз на сентябрь 2024

По предварительным прогнозам, в этом месяце нас ждет несколько магнитных бурь разной интенсивности и продолжительности.

Пик повышенной солнечной активности прогнозируют с 10 по 12 сентября. Ожидается, что сила бури 10 числа достигнет 4 баллов, затем постепенно повысится до 6 баллов.

Последняя в сентябре геомагнитная буря наступит с 25 по 28 сентября. Она будет продолжительной, но слабой – лишь в самый последний день её мощность поднимется до 5 баллов

По другим данным, магнитная буря 26 сентября может оказаться достаточно мощной. Не исключено, что этот день может быть самым тяжелым в сентябре, и даже те, кто обычно не испытывает влияния магнитных бурь, могут заметить изменения в самочувствии.

Как влияют на людей магнитные бури

Среди распространенных симптомов во время магнитных бурь можно выделить:

головные боли, головокружение;

повышенную усталость;

нарушения сна;

раздражительность и перепады настроения.

В дни магнитных бурь может повышаться артериальное давление, наблюдаться обострение хронических заболеваний, а также снижаться работоспособность и концентрация внимания.

Как защититься от магнитных бурь