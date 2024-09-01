Ждать ли сильные магнитные бури в сентябре и будет ли активным Солнце сегодня

По данным специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 1 сентября 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается – возможны лишь «отдельные возмущенные периоды».
Такой прогноз подтверждают и ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США: по их информации, существенных магнитных бурь на Земле в воскресенье, 1 сентября, не будет.
Магнитные бури: ближайший прогноз на сентябрь 2024
По предварительным прогнозам, в этом месяце нас ждет несколько магнитных бурь разной интенсивности и продолжительности.
Пик повышенной солнечной активности прогнозируют с 10 по 12 сентября. Ожидается, что сила бури 10 числа достигнет 4 баллов, затем постепенно повысится до 6 баллов.
Последняя в сентябре геомагнитная буря наступит с 25 по 28 сентября. Она будет продолжительной, но слабой – лишь в самый последний день её мощность поднимется до 5 баллов
По другим данным, магнитная буря 26 сентября может оказаться достаточно мощной. Не исключено, что этот день может быть самым тяжелым в сентябре, и даже те, кто обычно не испытывает влияния магнитных бурь, могут заметить изменения в самочувствии.
Как влияют на людей магнитные бури
Среди распространенных симптомов во время магнитных бурь можно выделить:
- головные боли, головокружение;
- повышенную усталость;
- нарушения сна;
- раздражительность и перепады настроения.
В дни магнитных бурь может повышаться артериальное давление, наблюдаться обострение хронических заболеваний, а также снижаться работоспособность и концентрация внимания.
Как защититься от магнитных бурь
- Правильно питайтесь. Сбалансированный рацион, богатый витаминами и минералами, укрепляет иммунитет и помогает организму справляться с негативными воздействиями.
- Пейте больше воды. Поддержка водного баланса в организме помогает лучше переносить стрессовые факторы, в частности, магнитные бури.
- Избегайте стресса. Попытайтесь минимизировать стрессовые ситуации, чтобы не усиливать влияние магнитных колебаний.
- Применяйте методы релаксации, такие как медитация или дыхательные упражнения.
- Достаточный сон помогает организму восстанавливаться и переносить внешние воздействия.
- Избегайте тяжелых физических нагрузок. В дни возможных магнитных бурь лучше воздержаться от интенсивных тренировок и физических нагрузок – это поможет избежать дополнительного стресса на организм.