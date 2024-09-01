Чи чекати на сильні магнітні бурі у вересні та чи буде активним Сонце сьогодні

Такий прогноз підтверджують і вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США: за їхньою інформацією, істотних магнітних бур на Землі в неділю, 1 вересня, не буде.

Магнітні бурі: найближчий прогноз на вересень 2024

За попередніми прогнозами, цього місяця на нас чекає кілька магнітних бурь різної інтенсивності та тривалості.

Пік підвищеної сонячної активності прогнозують з 10 по 12 вересня. Очікується, що сила бурі 10 числа досягне 4 балів, потім поступово збільшиться до 6 балів.

Остання у вересні геомагнітна буря настане з 25 по 28 вересня. Вона буде тривалою, але слабкою – лише останній день її потужність підніметься до 5 балів.

За іншими даними, магнітна буря 26 вересня може виявитися досить потужною. Не виключено, що цей день може бути найважчим у вересні, і навіть ті, хто зазвичай не зазнає впливу магнітних бур, можуть помітити зміни у самопочутті.

Як впливають на людей магнітні бурі

Серед поширених симптомів під час магнітних бур можна виділити:

головний біль, запаморочення;

підвищену втому;

порушення сну;

дратівливість та перепади настрою.

У дні магнітних бур може підвищуватись артеріальний тиск, спостерігатися загострення хронічних захворювань, а також знижуватись працездатність та концентрація уваги.

Як захиститися від магнітних бур