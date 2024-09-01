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Чи чекати на сильні магнітні бурі у вересні та чи буде активним Сонце сьогодні

Чи чекати на сильні магнітні бурі у вересні та чи буде активним Сонце сьогодні

За даними фахівців Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 1 вересня 2024 року, суттєвих магнітних бур не очікується – можливі лише окремі збурені періоди.

Такий прогноз підтверджують і вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США: за їхньою інформацією, істотних магнітних бур на Землі в неділю, 1 вересня, не буде.

Магнітні бурі: найближчий прогноз на вересень 2024

За попередніми прогнозами, цього місяця на нас чекає кілька магнітних бурь різної інтенсивності та тривалості.

Пік підвищеної сонячної активності прогнозують з 10 по 12 вересня. Очікується, що сила бурі 10 числа досягне 4 балів, потім поступово збільшиться до 6 балів.

Остання у вересні геомагнітна буря настане з 25 по 28 вересня. Вона буде тривалою, але слабкою – лише останній день її потужність підніметься до 5 балів.

За іншими даними, магнітна буря 26 вересня може виявитися досить потужною. Не виключено, що цей день може бути найважчим у вересні, і навіть ті, хто зазвичай не зазнає впливу магнітних бур, можуть помітити зміни у самопочутті.

Як впливають на людей магнітні бурі

Серед поширених симптомів під час магнітних бур можна виділити:

  • головний біль, запаморочення;
  • підвищену втому;
  • порушення сну;
  • дратівливість та перепади настрою.

У дні магнітних бур може підвищуватись артеріальний тиск, спостерігатися загострення хронічних захворювань, а також знижуватись працездатність та концентрація уваги.

Як захиститися від магнітних бур

  • Правильно харчуйтесь. Збалансований раціон, багатий на вітаміни і мінерали, зміцнює імунітет і допомагає організму справлятися з негативними впливами.
  • Пийте більше води. Підтримка водного балансу в організмі допомагає краще переносити стресові фактори, зокрема магнітні бурі.
  • Уникайте стресу. Спробуйте мінімізувати стресові ситуації, щоб не посилювати впливу магнітних коливань.
  • Застосовуйте методи релаксації, такі як медитація або дихальні вправи.
  • Достатній сон допомагає організму відновлюватися та переносити зовнішні впливи.
  • Уникайте важких фізичних навантажень. У дні можливих магнітних бур краще утриматися від інтенсивних тренувань та фізичних навантажень – це допоможе уникнути додаткового стресу на організм.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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