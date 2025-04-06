По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 1 вспышка класса С. Сообщается, что 5 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 70%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 54 солнечных пятна.

Выбор редакции: «Осторожно, демонтаж!»: в Одессе «исчезла» детская площадка на Соборке (фото)

Напомним, магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Как уменьшить влияние магнитных бурь: