За даними meteoprog, за останні 24 години стався 1 спалах класу С. Повідомляється, що 5 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 54 сонячні плями.

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Нагадаємо, магнітні бурі впливають на в’язкість крові, підвищуючи її. Як наслідок, збільшується схильність до утворення тромбів, знижується газообмін організму, розвивається гіпоксія тканин, підвищується артеріальний тиск. Збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.

Як зменшити вплив магнітних бур: