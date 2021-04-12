Ждать ли сегодня магнитных бурь?

По данным сайта Gismeteo, К-индекс днём будет на уровне 1, а к вечеру поднимется до 2-х. Это означает, что геомагнитные возмущения будут очень слабыми.

В тоже время синоптики передают, что в Одессе 12 апреля будет облачно, но без осадков. Столбик термометра поднимется до +12, скорость ветра — 4-8 м/с.

Отметим, K-индекс — это показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. Он представляет собой отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трёхчасового интервала. Индекс был введён Юлиусом Бартельсом в 1938 году и представляет собой значения от 0 до 9 для каждого трёхчасового интервала (0-3, 3-6, 6-9 и т. д.) мирового времени.

Фото: www.mr-info.ru