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Ждать ли пятничную магнитную бурю 15 июля?

Ждать ли пятничную магнитную бурю 15 июля?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в пятницу, 15 июля 2022 года, существенной магнитной бури не ожидается – возможны лишь отдельные возмущенные периоды.

В Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США также уверяют, что 15 июля существенных магнитных бурь не ожидается: чрезмерной солнечной активности в течение последних 24 часов не наблюдалось.

По прогнозам, в июле 2022 года ожидаются несколько магнитных бурь средней и высокой интенсивности. Ранее сообщалось, что на 15 июля выпадает пик очередной магнитной бури. Однако стоит заметить, что подобные прогнозы приблизительны и могут меняться.

Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин. Эти люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, боли в мышцах. Также возможны как бессонница, так и повышенная сонливость.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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