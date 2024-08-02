Новости Одессы и Одесской области

Ждать ли отключений света в первый выходной день августа

Ждать ли отключений света в первый выходной день августа

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, 3 августа 2024 года, стабилизационных отключений света в Одесской области, как и по всей Украине, не ожидается.

В компании добавили: в случае изменения ситуации в энергосистеме сообщат об этом дополнительно.

В компании просят по возможности использовать мощные приборы с 11:00 до 15:00 — именно в этот период вырабатывается больше электроэнергии.

Напомним, после спада аномальной жары и вывода из ремонта двух блоков АЭС, ситуация с электроснабжением в Украине значительно улучшилась. На следующие три месяца ограничения потребления, если и будут, то минимальными. Об этом ранее заявлял советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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