Ждать ли отключений света в первый выходной день августа

В компании добавили: в случае изменения ситуации в энергосистеме сообщат об этом дополнительно.

В компании просят по возможности использовать мощные приборы с 11:00 до 15:00 — именно в этот период вырабатывается больше электроэнергии.

Напомним, после спада аномальной жары и вывода из ремонта двух блоков АЭС, ситуация с электроснабжением в Украине значительно улучшилась. На следующие три месяца ограничения потребления, если и будут, то минимальными. Об этом ранее заявлял советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.