Чи чекати відключень світла у перший вихідний день серпня

У компанії додали: у разі зміни ситуації в енергосистемі повідомлять про це додатково.

У компанії просять за можливістю використовувати потужні прилади з 11:00 до 15:00 – саме в цей період виробляється більше електроенергії.

Нагадаємо, після спаду аномальної спеки та виведення з ремонту двох блоків АЕС, ситуація з електропостачанням в Україні значно покращала. На наступні три місяці обмеження споживання, якщо й будуть, то мінімальними. Про це раніше заявляв радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.