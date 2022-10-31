Ждать ли магнитных бурь в понедельник, 31 октября

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 31 октября 2022 года, интенсивной магнитной бури не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды.

Магнитная буря – неблагоприятное атмосферное явление, представляющее собой возмущение геомагнитного поля Земли разной интенсивности. Может длиться как несколько часов, так и несколько дней. Возмущения магнитного поля Земли возникают из-за вспышек на солнце.

Влияние магнитной бури на здоровье наиболее остро ощущают метеозависимые люди. Оно проявляется в виде головной боли, слабости, скачках артериального давления. Подтверждено влияние бурь на электричество и оборудование.

Как защитить себя от магнитной бури?

Проверить содержимое своей домашней аптечки и заблаговременно запастись нужными лекарствами на случай обострения хронических болезней.

Соблюдать правила здорового образа жизни: правильно питаться, много гулять пешком;

Полноценно отдыхать и спать;

Пить больше обычной негазированной воды, травяного чая. А от кофе и особенно алкоголя на период магнитных бурь лучше отказаться;

По возможности избегать стресса и больших физических нагрузок.