Ждать ли магнитные бури в последнюю субботу августа?

27 августа 2022 года, в субботу, магнитных бурь не ожидается. Хотя днем и вечером возмущения геомагнитного поля возрастут.

Но до того, чтобы называться магнитной бури они еще дотягивать не будут. Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, 27 августа будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Похожий прогноз дают и ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США — субботу, 27 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. Но в течение суток солнечная активность будет возрастать.

Симптомы магнитной бури:

Общая слабость;

Ломота в теле;

Головная боль;

Скачки артериального давления.

И другие проявления, обычно, наблюдаемые во время течения острых респираторных заболеваний.

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь на организм беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Также в зоне риска люди, имеющие проблемы с сердцем или сосудами.