Новости Одессы и Одесской области

Ждать ли магнитные бури в последнюю субботу августа?

Ждать ли магнитные бури в последнюю субботу августа?

27 августа 2022 года, в субботу, магнитных бурь не ожидается. Хотя днем и вечером возмущения геомагнитного поля возрастут.

Но до того, чтобы называться магнитной бури они еще дотягивать не будут. Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, 27 августа будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Похожий прогноз дают и ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США — субботу, 27 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. Но в течение суток солнечная активность будет возрастать.

Симптомы магнитной бури:

  • Общая слабость;
  • Ломота в теле;
  • Головная боль;
  • Скачки артериального давления.

И другие проявления, обычно, наблюдаемые во время течения острых респираторных заболеваний.

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь на организм беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Также в зоне риска люди, имеющие проблемы с сердцем или сосудами.

 

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить