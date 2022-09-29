Ждать ли магнитные бури в четверг, 29 сентября

В четверг, 29 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины 29 сентября 2022 года ожидается невысокая геомагнитная активность.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Так как изменения геомагнитного поля земли — явление сложное, делать прогнозы о появлении магнитных бурь непросто. Поэтому рекомендуем следить за прогнозами космической погоды ежедневно.

Солнечные (геомагнитные) бури — это выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие воздействия, из-за которых энергия от Солнца рассеивается во все стороны, в том числе и в сторону Земли. При столкновении с магнитосферой происходит геомагнитная активность.

В зависимости от активности Солнца определяют индекс магнитных бурь. Более слабые обычно незаметны и эти колебания чувствуют только метеочувствительные люди. Бури средней и высокой интенсивности могут влиять на самочувствие всех людей на планете. А при высоком индексе буря может также нарушать работу электрических приборов.