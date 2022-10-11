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Ждать ли магнитные бури 11 октября?

Ждать ли магнитные бури 11 октября?

11 октября специалисты прогнозируют небольшую магнитную бурю. Поэтому людям, у которых есть проблемы со здоровьем, лучше принять меры предосторожности.

Как сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, во вторник, 11 октября будет повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, а также других заболеваний.

Поэтому людям с сердечно‑сосудистыми заболеваниями во время геомагнитных бурь следует быть наготове: запастись прописанными лечащим врачом препаратами, держать при себе телефон или предупредить близких.

Метеочувствительным людям могут помочь следующие рекомендации:

  • снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему путем уменьшения физических нагрузок;
  • принимать контрастный душ, он поможет держать сосуды в тонусе;
  • для снижения уровня стресса, при необходимости, можно принимать мягкие успокоительные (зверобой, пустырник, валериана и прочие);
  • следует исключить из рациона продукты, которые задерживают жидкость в организме (острое, жареное, соленое, копченое) и увеличить количество потребляе­мой жидкости (вода, зеленый чай). Все это поможет снизить вязкость крови;
  • ограничить пользование самолетами, метро, общественным транспортом. Первых двух видов транспорта следует избегать из-за перепадов давления, а последнего — из-за духоты, которая возникает вследствие скопления большого количества людей;
  • отказаться (хотя бы на время) от курения и употребления алкоголя;
  • водителям следует помнить, что во время магнитных бурь скорость реакции снижается в 3–4 раза, поэтому стоит соблюдать особую осторожность при вождении;
  • при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, стоит иметь при себе все необходимые лекарства.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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