Ждать ли 25 декабря последнюю магнитную бурю 2022 года?

Сегодня, в воскресенье, 25 декабря 2022 года, специалисты по космической погоде прогнозируют повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды. Об этом сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В то же время, согласно данным Центра предсказания космической погоды, сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

Ранее сообщалось, что последняя магнитная буря декабря этогот года (да и года в целом) не будет слишком мощной и существенного влияния на здоровье людей не окажет. В то же время ее воздействие могут ощутить метеозависимые люди и те, что страдает от хронических заболеваний – им рекомендуется придерживаться правил злорового образа жизни и держать под рукой нужные медикаменты.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах. Также особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь легче пережить магнитные колебания.