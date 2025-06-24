Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 25 июня;
- Погода в Одесской области 25 июня.
Прогноз погоды в Одессе на 25 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 14-15°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 25 июня
По Одесской области в среду прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 26-31°С, местами до 35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой