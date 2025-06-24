Фото дня: в Уголке старой Одессы

Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 25 июня;
  • Погода в Одесской области 25 июня.

Прогноз погоды в Одессе на 25 июня

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 14-15°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 25 июня

По Одесской области в среду прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 26-31°С, местами до 35°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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