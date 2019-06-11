Зеленое Черное море: купаться все-таки не советуют

Госструктуры, наконец-то, официально отреагировали на аномальное «позеленение» воды на одесских пляжах.

Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области советует не купаться в морской воде и не есть свежевыловленные морепродукты.

Испугавший многих одесситов цвет воды в море вызван интенсивным развитием водорослей. Это может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, – пояснили в управлении.

Поэтому жителям города и области, а особенно детям, рекомендуют пока отказаться от походов на пляж, а также не есть выловленные на побережье рыбу, мидий и креветок.

Добавим, что предостережение появилось только сегодня, хотя ситуация с черноморской водой беспокоит одесситов и гостей города ещё с прошлой недели. Более того, многие пользователи соцсетей сообщают, что по состоянию на сегодняшний день “заболоченными” остаются только отдельные участки в Одесском заливе, а на остальных пляжах ветер и течение уже очистили морскую воду.

Фото: Виктория Щацкая