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Згорілу будівлю Одеського коледжу економіки передадуть на баланс облдержадміністрації

Згорілу будівлю Одеського коледжу економіки передадуть на баланс облдержадміністрації

Кабінет міністрів України вирішив передати будівлю Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на баланс Одеської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Ізбірком.

Про це повідомив в ході апаратної наради 3 лютого начальник управління капітального будівництва Борис Панов.

За його словами, зараз фахівці Одеської державної академії архітектури і будівництва проводять ряд геодезичних та інших спостережень конструкцій згорілої будівлі.

Раніше будинок перебував на балансі Міністерства освіти і науки, а передачею його у відання ОДА Кабінет міністрів дав можливість адміністрації профінансувати проект консервації та відновлення будівлі, в якому розташовувався згорілий коледж.

Фото: Ізбірком

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