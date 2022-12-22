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«Зерновая инициатива»: за двое суток из Одессы вышло пять судов

«Зерновая инициатива»: за двое суток из Одессы вышло пять судов

За двое суток из портов Большой Одессы вышло пять судов загруженные 221 тысячей тонн зерна для Африки и Азии. Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

На 22 декабря в портах Большой Одессы загрузку более одного миллиона тонн зерна ожидает 29 судов.

По коридору движется два судна с 89 тысячами тонн агропродукции.

В проливе Босфор очередь на инспекцию JCC ожидает 92 судна. За прошлые сутки разрешение на дальнейшее движение получили 7 судов.

Напомним, что «зерновая инициатива» была подписана 22 июля в Турции. Всего с 1 августа по коридору прошло 574 судна, которые экспортировали 14,6 миллионов тонн украинского зерна для стран Азии, Европы и Африки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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